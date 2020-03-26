Zeljko Obradovic ülkesine döndü!

Dacic, çarşamba sabahı Belgrad’dan kalkan bir uçakta 150 Türk vatandaşının olduğunu ve o uçağın Sırp vatandaşlarını alarak ülkeye geri döndüğünü duyurdu. Türkiye’de bulunan Sırp sporcuların tamamına ulaştıklarını ve almayı önerdiklerini belirten Dacic, karantinada vakit geçirmek istemedikleri için bu teklifi kabul etmediklerini açıkladı.

Öte yandan, Sırbistan’da 15 Mart tarihinde corona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

KALINIC: “TEST İÇİN ISRAR ETTİK”

Fenerbahçe’nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic ise, “Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Bir test yaptırdık, takımın bir kısmı bir test daha yaptırmak için yine hastaneye gidiyor. Tüm kış boyunca takımda hastalık vardı ve biz bu yüzden teste girmek için ısrarlı olduk ve kimlerin soğuk algınlığı, kimlerin corona virüs taşıdığını görmek istedim.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko’da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı.