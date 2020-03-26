Yusuf Şimşek: Hatalar yapmasaydım dünya futbolunda…

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta lig şampiyonluklar yaşayan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek’ten kariyeriyle ilgili dikkati çeken bir itirafta bulundu.

Radyospor’a konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Mehmet Demirkol’un “Nwakaeme, adam geçme özelliği açısından bana Yusuf Şimşek’i hatırlatıyor” sözlerinin hatırlatılmasının üzerine şu açıklamayı yaptı;

“Mehmet abiye teşekkür ediyorum. Yıllar geçse de unutulmamak çok güzel. Futbolculuğum döneminde daha iyi şeyler yapabilirdim ama olmadı. Futbolculuk döneminde hatalar yaptım yoksa dünya beni konuşurdu. Bu hataları yapmasaydım; dünya futbolunda söz sahibi olurdum. Ben kendisiyle yüzleşen biriyim. Geçmişten ders aldım. Teknik direktörlük kariyerimde de hatalarım oldu, hepsinden ders çıkarttım. Umarım teknik direktörlük kariyerimde daha güzel bir kariyere imza atarım. Trabzonsporlu Nwekame’yi çok beğeniyorum.”