Twitch’de ‘corona’ ile mücadele için 12 saatlik yardım yayını yapılacak!

Espor yayın platformu Twitch, corona virüsü ile mücadele kapsamında neredeyse tüm dünyanın evine çekildiği bu günlerde bir yardım kampanyası düzenleyecek. Cumartesi günü 12 saat boyunca yapılacak yayında ayrıca konserlere de yer verilecek. Yayına aynı zamanda ünlü sporcular da katılacak.

Fortnite ve Uno turnuvalarının düzenleneceği etkinlikte dünyaca ünlü müzisyenler; OneRepublic’den Ryan Tedder, Bastille’den Dan Smith, Scotty McCreery, Steve Aoki ve Diplo performans sergileyecek.

Dünyaca ünlü sporcular katılacak!

Yayına, Formula 1’de McLaren adına yarışan İngiliz pilot Lando Norris, olimpiyat şampiyonu ABD’li cimnastikçi Aly Raisman, NFL’de San Francisco 49ers forması giyen Richard Sherman ve Philadelphia Eagles forması giyen Darius Slay de katılacak.

Twitch Stream Aid’de elde edilen tüm gelirler ve toplanan bağışlar Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 fonuna aktarılacak. İzleyiciler yayın boyunca online olarak bağışta bulunabilecekler.