Tuncay Şanlı otelini sağlık çalışanlarına açtı

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, corona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe’de yıldızlaşarak sırasıyla Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City’de forma giyen Tuncay Şanlı 2016 yılında futbol kariyerini sonlandırdı. Son olarak Sakaryaspor’da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu, Serdivan ilçesinde bulunan ‘On7’ isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

Corona virüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu.

Şanlı, “Corona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim” dedi.