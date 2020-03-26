SON DAKİKA | Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay’ın corona virüsü negatif çıktı

Dünyayı etkisi altına alan conora virüsü salgını Galatasaray’da da görülmüştü. İkinci Başkan ve teknik direktör Fatih Terim’in yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’da corona virüsü testi yaptırdı.

Yapılan test sonuçlarına göre Mustafa Cengiz ile ailesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın corona virüsü testlerinin negatif olarak sonuçlandığı öğrenildi.

İşte Galatasaray resmi twitter hesabından yapılan paylaşım…