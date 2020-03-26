Sergen Yalçın: Temiz hava lazım evde yaşamak zor

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig ile ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor’a bağlanan Yalçın karantina günlerine ilişkin önerilerde de bulundu. İşte Sergen Yalçın’ın açıklamalarından satır başları:

‘TESTLER NEGATİF ÇIKTI’

Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz.

‘TELEKONFERANSLA ANTRENMAN ABARTI’

3-4 hafta bu şekilde devam ederse, oyuncular en az %50 geriye gider. TFF’den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açamıyoruz. Telekonferansla antrenman abartı, o kadara da gerek yok. Bu adamların hepsi profesyonel, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Telekonferansla antrenman yapmak ve bunu basına servis etmek sağlıklı bir iş değil. Biz bunu tercih etmiyoruz. Vallahi oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok şu an.

‘İNSANLARI DA ANLAMAK LAZIM TEMİZ HAVA…’

Bu virüs ne zaman biter, hayat ne zaman normale döner bilmiyoruz. Biz de evden çıkmıyoruz. Devletin ve Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına uyuyoruz. Dışarıya çıkanları uyarıyoruz, kızıyoruz ama insanları da anlamak lazım. Temiz hava da lazım. Evde yaşamak da zor. İnşallah en kısa sürede durumu atlatırız.

‘MAYISTAN ÖNCE ZOR’

Artık herkes işin ciddiyetini anladı, sokaklar bomboş. Ne zaman normal döner bilmiyorum ama Mayıs ayından önce bu işler normale dönmez diye düşünüyorum.

‘YOLCULUK YAPMAK SIKINTIYA SOKAR’

Ülkesine dönmek isteyen bir oyuncu bize gelmedi. Ülkeleri de aynı şekilde. Bunu anlattık. Hiçbir yerde sağlıklı ortam yok. Türkiye, diğerlerine göre daha güvenli. Hepsi evlerinde en iyi şekilde yaşıyor. Yolculuk yapmak, geri gelmek oyuncuları sıkıntıya sokar. Beşiktaş Kulübü olarak hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyoruz. Burada tavrımız net.

‘EVDE VAKİT GEÇİRMEK ZOR’

Evde sürekli televizyon izliyorum. Netflix’e sardık, ne olursa izliyoruz. Vakit geçirmek çok zor. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız

‘LİGİN BİTMESİ HAZİRAN SONUNU BULUR’

Şu anda herhangi bir şey konuşamıyoruz. Lig ne zaman, nasıl bitecek? Kontratlar nasıl bitecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Lig eğer başlarsa, bitmesi Haziran sonunu bulur. Şu an sadece televizyon izliyoruz, arada da telefonla konuşuyoruz. Bu kadar yani.