Saracchi: Lig oynanmaya devam etse hepimiz kapabilirdik

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, corona virüs salgınıyla ve yaşadıklarıyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Saracchi, “Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı, başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri de görüyordum. Testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum, bedenime geri dönmüş gibi hissettim. Şanslıyız ki lig sonunda durduruldu. 2 hafta içinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik” dedi.

‘SANIRIM İNSANLAR CİDDİYETİN FARKINA VARAMADI’

Genç oyuncu, “Leipzig’de oynamıyordum ve oynamayan bir oyuncu milli takımda da olamaz, bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya’dan hemen ayrıldım.Uruguay’da insanların meydanlara gittiğini görüyorum, Paysandu’da henüz vaka yok ve insanlar geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı” diye konuştu.