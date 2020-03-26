Sadık Çiftpınar kimdir? Sadık Çiftpınar kaç yaşında, nereli?

Geçtiğimiz yıl Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve zaman zaman ilk 11’de fırsat bulan Sadık Çiftpınar futbol hayatına 2009 yılında Seyhan Belediyespor altyapısında başlamıştır. Galatasaray’da da forma giyen Sadık Çiftpınar’ın hayatı hakkındaki bilgileri ve kariyerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?

Sadık Çiftpınar, 1 Ocak 1993 Adana, Seyhan doğumlu Türk futbolcudur. Fenerbahçe’de forma giymektedir.

Sadık, 1993 yılında Adana Seyhan’da doğdu. Ailesi hâlâ orada yaşıyor. İki kardeş olan Sadık’ın, kendinden üç yaş büyük bir ablası var. Futbola nasıl başladığı hakkında bir soruya ise bir röportajda; “Oturduğumuz mahallede ağzı bozuk arkadaşlarımız vardı çocukken. Onların arasında kaybolup gitmek istemedim. Bir şeyler yapmak istedim. Okula da devam ediyordum ancak okul dışı zamanlarda orada kalırsam o çocuklara uyup kötü bir şekilde büyüyeceğimden korkuyordum.

2002’nin yazında millî takımımızın üçüncü olduğu Dünya Kupası finallerini televizyondan izlemiş ve oldukça etkilenmiştim. 9 yaşındaydım o sırada. İşte bu iki olayın üstüne, annemden beni bir futbol takımına yazdırmasını istedim. Annemin de Adana’da amatör bir kulüp olan Seyhan Belediyespor’da bir akrabası çalışıyormuş. Onun vesilesiyle ve ilk seçmede başarılı olarak kulübe alındım. Futbol hayatıma böylece başladım.” ifadelerinde bulunmuştur. Futbola burada başlayan Sadık, Yaklaşık 6-7 sene Seyhan Belediyespor’da oynadı. 2008’in sonunda U-17 millî takımının Adana’daki bir hazırlık maçı sırasında kadrosunda Gökhan Töre, Berkin Kamil Arslan gibi isimler bulunmaktaydı. Sadık ve takımı da antrenmandan çıkıp onları izlemeye maça gitti.

Seyhan Belediyespor’daki hoca İbrahim Demiryol da onlar ile gelmişti. Maçı izlemeye o dönem Galatasaray A2 Takımı’nın antrenörü Nedim Yiğit de gelmişti. İbrahim Demiryol ile Nedim Yiğit futbolculuk dönemlerinde aynı takımda oynadıkları için tanışıyorlardı ve Maçtan sonra Demiryol, Yiğit’e, “Sadık’ı yanına göndereceğim. Bir bak, beğenirsen alırsın” demişti. Sadık ise o yaz Galatasaray’ın seçmelerine katılmak için İstanbul’a gitti ve yaklaşık 20-25 günlük bir seçme kampının sonunda takıma alındı.

GALATASARAY

Seçmelere katıldıktan sonra takıma seçilen Sadık, o dönemde boyunun kısalığı ve zayıf fiziği nedeniyle sağ bekte görev yaptı. Seçmeler döneminde 1992’lilerle antrenmana çıkan Sadık, kulübe geçiş yaptıktan sonra ise kendi yaş grubunda, yani U-17 takımında oynamaya başladı. Oynadığı hazırlık maçlarının sonuncusunda hoca Mehmet Ünver kendini son dakikalarda stopere çekti. Kısa süre stoper olarak oynasa da çıktığım bir-iki kafa topunu alınca onu stoperde denemeye karar verdi. O maçtan sonra ise stoper mevkiine geçiş yaptı. İkinci sezonunda ise U-18 takımında oynamaya başladı. A takımın maçlardan sonraki idmanlarında bazı as oyuncular dinlendiği için eksik olduğu için o antrenmanlara Sadık ve arkadaşları da çıkıyordu.

Frank Rijkaard’ın takımı çalıştırdığı bu dönemde Servet Çetin ve Gökhan Zan gibi isimlerle forma savaşı verdi ancak U-18 takımında devam etti. Daha sonra Gheorghe Hagi döneminde ise A takımla hiç antrenmana çıkamadı. Fatih Terim göreve geldikten sonra ise 2011-12 sezon başı Pendikspor’la oynanan bir hazırlık maçında yaklaşık 20 dakika oynama şansı buldu. 2012-13 sezonunda da Romanya’nın Petrolul Ploieşti takımıyla oynadığı hazırlık maçında 30 dakika forma giydi. Yani iki kere A takımla sahaya çıktı. İkisinde de sağ bek oynadı. 2011-12 sezonu ile 2012-13 sezonu sonuna kadar ise A2 takımında forma giydi. U-18 takımıyla 32 maçta 8 gol ve A2 takımıyla 49 maçta 3 gol atan Sadık, Ekim 2011’de ise A2 takımı adına sezonun ilk maçında Denizlispor ağlarına attığı golden sonra idolü olan Felipe Melo’nun yaptığı pitbull sevincini yaparak ise dikkat çekti.

Sadık bu durum ile ilgili ise “Geçen sezon A2 Ligi maçında Denizli Belediyespor’la oynuyorduk. Tüm A takım oyuncuları da o karşılaşmayı izlemeye gelmişti. Takım arkadaşlarım gerek saha içindeki hırsım, gerekse ikili mücadelelerdeki başarımdan dolayı beni Melo’ya benzetiyorlar, hatta gol attıktan sonra da onun gibi Pitbull sevinci yapmamı istiyorlardı. Ben de onlara söz vermiştim “Gol attığım ilk maçta o sevinci yapacağım” diye. Denizli Belediyespor maçında kornerden kafayla gol atınca Melo gibi Pitbull sevinci yaptım. Kulüp içinde 1-2 ay konuşuldu bu ilginç anı. Melo’nun da o maçı izlemesi tesadüf olmuştu gerçekten. Dediğim gibi gerek agresifliği, gerekse de kazanma hırsından dolayı Melo’yu çok beğeniyor, onun bu yönlerini kendime örnek alıyorum. ” ifadelerinde bulundu.

TRABZON AKÇAABAT FK

Türkiye ile U-20 dünya kupasında birçok kulübün dikkatini çeken Çiftpınar, 2013-14 sezonu öncesinde Trabzon Akçaabat takımına transfer oldu. Bu takımda A2 takımından arkadaşlar Barış Gök ve Bilal Özhan’da geçti. İlk maçına 1 Eylül 2013 günü Bergama Belediyespor maçında “13”numaralı formasıyla çıkan Sadık, ilk golünü ise 27 Ekim tarihinde Bingölspor ağlatına gönderdi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sadık Çiftpınar, Türkiye U-17 millî takımından beri Türk millî takımının her kategorisinde forma giymiştir. İlk olarak Galatasaray’da forma giydiği dönemde çağrılmıştır. U-17 millî takımının Sakarya’da kampı vardı. Fransa ile iki hazırlık maçı oynayacaktı. İki karşılaşmada da yedek kulübesindeydi. Ancak bir pozisyonda Erhan Kartal’ın burnu kırılınca oyuna girdi. 2013 yılında ise U-20 dünya kupası kapsamında takım kaptanlığı yağan Sadık dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ HABER Ersun Yanal`dan `Evde Kal` çağrısı!