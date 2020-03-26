Ogenyi Onazi kağıt havluyu karşısına aldı tavla oynadı!

Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, corona virüsü ile mücadele edilen bu günlerde sosyal medyada paylaştığı görüntü ile vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Paylaştığı görüntüde, son günlere damga vuran ve futbolcuların tuvalet kağıdı sektirdiği ‘#stayhomechallenge’a yeni bir boyut getiren ve karşısına bir rulo kağıt havlu alarak tek başına tavla oynayan Onazi, aynı zamanda bir mesaj da paylaştı ve vatandaşları ‘evde kal Türkiye’ diye uyardı.

Onazi, sosyal medyada paylaştığı görüntüye, “Zorunlu olmadıkça evde kal! Çünkü evde hayat var, evde kal. Covid19 bittikten sonra normal hayata başlayacağız. #evdekaltürkiye ” notunu ekledi.