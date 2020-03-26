New Orleans Saints’ın yıldızı Drew Brees, corona virüsü ile mücadeleye 5 milyon dolar bağışladı!

NFL ekiplerinden New Orleans Saints’in 41 yaşındaki yıldız ‘quarterback’i Drew Brees, New Orleans’ın da yer aldığı Louisiana eyaletine corona virüsü ile mücadele çerçevesinde 5 milyon dolar bağışladı.

Brees, günde 10 bin yemek dağıtmayı planlarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Önceliğimiz halkımıza bu zor zamanları aşmasında destek olmak. Yerel organizasyonlarla sürdürdüğümüz görüşmeler ve araştırmalar sonrasında Second Harvest Food Bank, Ochsner Health Systems, Walk-Ons, Jimmy Johns, Smalls Sliders ve Waitr ile ortaklığımızı bütün Louisiana’da çocuklara, yaşlılara ve ihtiyacı sahibi ailelere günde 10 binden fazla yemek hazırlamaya ve dağıtmak için harekete geçirdik. Üstümüze düşeni yapalım, umudumuzu koruyalım ve bunu birlikte aşalım” ifadelerine yer verdi.

NFL’de tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve 2009’da New Orleans Saints’e tarihindeki ilk Super Bowl zaferini getiren efsane oyuncu bu ay başında takımıyla toplam 50 milyon dolar değerinde iki yıllık bir kontrat imzalamıştı. Geçen hafta ise Saints’in başantrenörü Sean Payton’ın corona virüsü testi pozitif çıkmış ve Payton NFL’de corona virüsüne yakalandığı tespit edilen ilk isim olmuştu.

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Katrina’da da yardım etmişti

2006’dan bu yana Saints forması giyen Brees, Louisiana’da büyük bir yıkıma sebep olan Katrina Kasırgası’nda da 1 milyon Dolar bağışlamış ve ayrıca New Orleans’ta bir okulun inşaasına 250 bin dolar bağışlamıştı. Drew Brees, Louisiana’da ve özellikle New Orleans’ta hayır işleri yapan eşi ile birlikte kahraman seviyesinde kamuya mal olmuş önemli bir yardımsever olarak biliniyor.

Brees o dönemdeki bir demecinde “Bu umut ışığı olma mantalitesi. Umudu olmayan ve bunu değiştiremeyecek olan bir bölgeye etki ediyorsunuz. Bu sadece umut vermekle kalmıyor aynı zamanda çevredeki herkese neyin mümkün olduğunu da öğretiyor” ifadelerini kullanmıştı.