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Nainggolan’ın corona endişesi: Eşim için korkuyorum

Cagliari forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu Radja Nainggolan, corona virüsü ile ilgili en büyük endişesinin, kendisinde çıkmasından çok eşine bulaştırmak olduğunu söyledi.

SKOR DIŞ HABER
09:12 -
Haberler Futbol
Nainggolan’ın corona endişesi: Eşim için korkuyorum

İtalya Serie A takımlarından Cagliari’de kiralık olarak forma giyen Inter’in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan, karantina günleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya’da günlerin zor geçtiğini belirten Nainggolan, en büyük endişesinin kanserle mücadele eden eşi Claudia’ya corona virüsü bulaştırmak olduğunu söyledi.

Tüm takımlar gibi Cagliari’nin de futbolcuları evlerine gönderdiğini belirten Nainggolan, Belçikalı televizyon programcısı Kat Kerkhofs’a yaptığı açıklamada, “İzole bir şekilde hayatımızı evde geçiriyoruz. Şimdilik virüs bana bulaşmadı. Ancak alışverişe gittiğimde corona virüsünün bana bulaşma ihtimali var. Bana bulaşmasını önemsemiyorum. Virüsü eşime bulaştırmaktan korkuyorum. Çünkü bağışıklık sistemi hala zayıf. Bu nedenle çok dikkatli davranıyorum” dedi.

Kanser tedavisi gören eşi ile en zor dönemi atlattıklarını belirten Nainggolan, “Sağlığı iyiye gidiyorken böyle bir duruma sebebiyet verebilecek olmaktan dolayı tedirginim. Kanserle tedavi uzun bir süreç… Biz en zorlu kısmını atlattık. Umarım her şey kısa sürede normale döner” ifadelerini kullandı.

cagliari Corona Nainggolan
Son güncelleme: 09:42 26.03.2020