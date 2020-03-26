Merih Demiral’dan 100 öğrenci ve 2 bin aileye destek!

Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral’dan büyük alkış alacak hareket… 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter’dan 100 öğrenciye ve 2 bin aileye yardımda bulunacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Merih, “Eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu, milletvekili Saffet Sancaklı’yı ve milletvekili Ümit Özdağ’ı da bu projeye davet etti.

2 BİN AİLEYE ERZAK YARDIMI

Merih Demiral sadece öğrencileri düşünmeyerek corona virüsüne rağmen işlerine gitmek zorunda kalan ve Kızılay’ın belirleyeceği 2 bin aileye de erzak yardımı yapacağını belirtti.