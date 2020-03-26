Medipol Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, corona virüsüne karşı mücadele çerçevesinde alınan önlemlerden biri olarak tüm takımı ve teknik heyeti corona virüsü testine soktu.

Kulüp sonuçları resmi bir açıklama ile paylaşırken “Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır” ifadelerine yer verdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden temsilcimiz 12 Mart’ta seyircili oynanan maçta Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk etmişti.

Başakşehir’de bilindiği üzere Başkan Göksel Gümüşdağ, corona virüsü semptomları gösterdiği gerekçesiyle test yaptırmıştı. Gümüşdağ, ilk testinin sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altında tutuluyor.