İtalya’da 16 yıl önce açılan ‘corona virüsü’ pankartı!

Neredeyse hayatı durdurma noktasına gelen corona virüsü salgını ile mücadele tüm dünya ülkeleri tarafından sürdürülürken, futbol dünyasının ‘corona’ ismine aşina olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Şimdilerde İtalya Serie C’de mücadele eden Catanzaro takımında 2003-2006 yılları arasında forma giyen forvet oyuncusu Giorgio Corona, attığı gollerle 2003-04 sezonunda takımını bir üst lige taşıyan kilit isimlerden olurken taraftarın da sevgilisi haline gelmişti.

Tribünde açılan “Corona virüsü bulaştı” pankartı ile rakip takımların korkulu rüyası haline geldiği imasında bulunulan İtalyan futbolcunun, takımının bir üst lige çıktığı sezonda 19 gol atması ise, şimdilerde dünyayı etkisi altına alan ‘corona virüsü’ne verilen Covid-19 ismiyle örtüşmesi ilginç bir tesadüf olarak göze çarptı.

SERİE A’DA OYNADI, 44 YAŞINDA BIRAKTI!

“Aslan Kral” lakaplı İtalyan forvet, Catanzaro takımı ile oynadığı 3 sezonda 109 maçta 46 gol atma başarısı gösterirken, bu başarılı performansı sonrasında 2006 yılında Catania’ya transfer olarak kariyerinde ilk ve son kez Serie A’da mücadele etme şansı yakaladı.

Catania formasıyla sadece 1 sezon oynadığı Serie A’da 31 maça çıkan Corona, 7 gol atabildi. Kariyeri boyunca genellikle alt liglerde mücadele eden Corona, son olarak Atletico Catania forması giydi ve 2018 yılında 44 yaşında futbola veda etti.