IOC’nin boks müsabakasıyla sporcuları tehlikeye atması yabancı basında

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), sporcuları tehlikeye atmakla suçlanıyor. Olimpiyat kotası alınan ve geçtiğimiz hafta Londra’da düzenlenen turnuva dönüşünde bir milli boksör ve antrenörün corona pozitif çıkması dünya çapında da yankı buldu.

İngiliz gazetesi The Guardian, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in sözlerini haberine taşıdı. Gözgeç, hastalığı Londra’da kaptıklarını ve organizasyonun salgın sebebiyle hiçbir şekilde düzenlenmemesi gerektiğini söylemişti.

Olimpiyatlara kalma mücadelesi verilen organizasyona 40 ülkeden 350’nin üzerinde sporcu katıldı. 3. günün ardından salgın tehlikesi sebebiyle organizasyon askıya alındı. Süreçle ilgili Başkan Gözgeç, “İngiltere ve IOC beni çok şaşırttı. İki taraftan da tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane… Virüsle ilgili bir tedbir görmedik” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Avrupa Boks Federasyonu Asbaşkanı olan Gözgeç, “Durumla ilgili rahtsızlığımı IOC’ye bir mektup ile aktaracağım. Diğer ülke federasyonlarına da durumu bildirdik” dedi.

Londra dönüşünde yaptığı açıklamada, “Ben de dahil olmak üzere tüm kafile evlerimizde karantina işlemi uyguladık. Ancak kafilemizde yer alan bir sporcumuz ve bir antrenörümüzün testleri pozitif çıktı. Geri kalanlarda belirtiler doğrultusunda testleri veriyoruz ve sürenin dolmasını bekliyoruz. Kafilenin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Duruma göre gerekli işlemler yapılacak. Gelişmeler doğrultusunda bilgilendirme yapacağız. Bazı sporcularımızın da test sonuçlarını bekliyoruz” demişti.

IOC sözcüsü ise, “Konuyla ilgili yorum yapabilmek için yaşananlara dair detayların bize ulaşmasını bekliyoruz. Sonrasında duruma göre hareket edeceğiz” dedi.