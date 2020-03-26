Golden State Warriors Koçu Steve Kerr: ‘Dini bir deneyim gibiydi!’

NBA ekiplerinden Golden State Warriors’ın koçluğunu yapan ve Chicago Bulls’un Michael Jordan önderliğinde ligin tozunu attırdığı yıllarda kadronun önemli parçalarından biri olan Steve Kerr, Klay Thompson’ın 37 kaydettiği ünlü çeyreği unutamıyor.

Kerr, Ocak 2015’te Warriors’ın konuğu Sacramento Kings’i 126-101 yendiği maçın üçüncü çeyreğinde 37 sayı atan Thompson’ın performansını “Dini bir deneyim gibiydi” şeklinde tanımladı. Meşhur çeyrekte Thompson, 13’te 13 saha içi isabetiyle oynamış ve 9 üçlük kaydetmişti.

NBA tarihinin en dominant oyuncularından biri olan belki de en dominantı olan Jordan’la yıllarca oynayan Kerr, Thompson’un imza attığı ve NBA’in en dominant çeyreklerden biri olarak görülen muhteşem performans hakkında şunları söyledi:

Altı yıllık koçluğumda, oyuncu ve taraftarlar arasındaki bağlantı ve yerde neler olduğu konusunda yaşadığım en şaşırtıcı deneyim olmaya devam ediyor. Şaka yapmıyorum. Umarım bu kulağa abartma gibi gelmez, ama dini bir deneyim gibiydi. Oyunun zirvesinde bir oyuncuya şahit olmak, aynı zamanda neredeyse onunla bunu deneyimleyen ve takım arkadaşlarıyla birlikte onun kadar istekli olan 20.000 taraftarın önünde yapması, inanılmazdı. Bu benim için bir koç ve bir oyuncu olarak hissettiğim her tecrübenin üstünde yer alıyor. Hiç böyle bir şeyin parçası olmamıştım.”