FIFA duyurdu! Efsane futbolcular Twitter hesabından futbolseverlerle bir araya gelecek!

Kariyerinde hem Dünya Kupası zaferi elde etmiş hem de dünyada yılın en iyi futbolcusu seçilmiş ender isimlerden olan Kaka, Fabio Cannavaro ve Carli Lloyd FIFA’nın Twitter hesabının başına geçecek ve takipçilerle diyalog kuracak efsane isimler arasında yer alacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle insanlar vakitlerini evlerinde geçirip aktivite bulmakta zorlanırken sanatçılar konserler veriyor, online söyleşiler yapılıyor… Tüm dünyada futbolseverlerin yardımına da FIFA koşuyor.

Efsaneler bir arada!

FIFA yayınladığı resmi açıklama ile iki kez FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonu Brezilyalı kaleci Julio Cesar, dört kez Afrika’da yılın futbolcusu seçilmiş Yaya Toure, ABD ile iki kez Dünya Kupası kazanan ve iki kez de dünyada yılın en iyi kadın futbolcusu seçilen Carli Lloyd, yine hem Dünya Kupası kazanan hem de dünyada yılın en iyi erkek futbolcusu seçilmiş olan efsaneler Kaka ve Fabio Cannavaro da organizasyonda yer alacak.

26 Mart’ta Julio Cesar ile başlayan etkinlik her perşembe yapılacak.