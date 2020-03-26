Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak’tan ilk açıklama

Corona virüsüne 23 Mart Pazartesi günü yakalandığı açıklanan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, ilk kez açıklama yaptı. Eşi ve oğlunun da virüse yakalandığı Albayrak, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Sağlık durumunun iyiye gittiğine duyuran sarı-kırmızılı yöneticinin açıklaması şöyle;

“Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.”