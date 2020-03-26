Corona virüsü sonrası Beşiktaş’tan ayrılan basketbolcu yaşadıklarını anlattı: Korkunçtu

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın önemli ismi Toddrick Gotcher, ülkesinde bir yerel kanala verdiği röportajda Türkiye'de yaşadığı corona virüsü endişesini anlattı. “Olayları fazla ses çıkarmadan yürüttüler” diyen ABD'li basketbolcu, “Bize yaşananlarla ilgili bilgi vermek istemediler. Gerçekten korkutucuydu. NBA'in bile maçları durdurmasına rağmen Türkiye'deki lig, taraftarsız oynandı. Ligleri ancak bir hafta önce durdurdular. Tüm dünya sporu durdurdu ama Türkiye'de oynanıyordu. Korkunçtu ve sonunda işler daha da ciddiye bindi” ifadelerini kullandı.

Evine döndüğü için mutlu olduğunu anlatan Gotcher, “ABD'ye gitmemi istemediler ama ailem her zaman önce gelir. Ailemi seçtim. Test yaptırdım. Bende virüs yok” diye konuştu.