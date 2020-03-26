Christian Wood corona virüsü yenen ilk NBA oyuncusu oldu

NBA takımlarından Detroit Pistons’ın oyuncusu Christian Wood’un kendisini iyi hissettiği ve corona virüsü yendiği açıklandı. Oyuncunun menajeri Adam Pensack, Detroit basınına yaptığı açıklamada Wood’un henüz birkaç testten geçmesi gerektiğini ancak kontrollerin ardından taburcu edileceğini belirtti.

NBA camiasında corona salgınına yakalanan ilk oyunculardan biri olan Wood’un, takımı Pistons’ın Utah Jazz ile yaptığı maçta Rudy Gobert’den hastalığı kapmış olabileceği tahmin edilse de 24 yaşındaki oyuncunun virüsü kesin olarak nerede veya ne zaman kaptığı bilinmiyordu. Son gelişmelerle Wood, hastalığın bulaşmasının ardından iyileşen ve coronayı yenen NBA’deki ilk oyuncu oldu.

NBA’de Utah Jazz takımı forması giyen Rudy Gobert virüsün tespit edildiği ilk oyuncu olmuş, ardından Donovan Mitchell’a da virüsü bulaştırdığı saptanmıştı.

Pistons’ta virüsün bulaştığı tek oyuncu olan Wood haricinde, ligdeki takımlardan Brooklyn Nets, LA Lakers, Boston Celtics, Philadelphi 76ers ve Denver Nuggets’ta da virüsün bulaştığı kişilerin olduğu açıklanmıştı.