Britney Spears, Usain Bolt’un 100 metre dünya rekorunu kırdığını zannetti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sporla iç içe bir görüntü çiziyor. 2000’lerin ortasında yaşadığı bunalımdan dönen ve formunu yoğun bir şekilde yaptığı egzersizlerle koruyan 38 yaşındaki şarkıcının kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise kafa karıştırdı!

Takipçilerine antrenmanlarından ilham veren paylaşımlarda bulunan Britney, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti! Bu sonuçla Usain Bolt’a ait olan 9.57’lik dünya rekorunu da yaklaşık 4 saniye geliştirdiğini düşünen dünyaca ünlü yıldız, takipçilerini meraklandırdı!

‘Asıl yazmak istediği neydi?..’

“Britney aslında ne yazmak istedi?” diye fikir yürütenler muhtemelen kastettiğinin NFL seçmelerinde kullanılan ’40 yarda deparı’nı kastettiği yönünde fikir birliğine vardı. Zira yapılan araştırmalara göre ABD’de kolej seviyesinde bir kadın sporcu 40 yardayı ortalama 5.8 saniyede koşuyor. Bu da aslında Britney Spears’ın derecesinin takdire şayan olduğunu gösteriyor.

‘İşin püf noktası…’

Britney paylaşımında “Başlangıçta kendini zorlama korkusunu aşmak, işin püf noktası!.. Bunu başardığımda 5 saniyeye indim. Genellikle 6 veya 7 koşardım… İlk denemem 9 saniyeydi. Şimdi ise başardım! 100 metre depar!” ifadelerini kullandı.