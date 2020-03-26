Barcelona’da maaş krizi! Yüzde 70 kesintiye itiraz!

Corona virüsü salgını nedeniyle maçların süresiz ertelendiği La Liga’da, Barcelona Kulübü futbolcuların maaşlarında yüzde 70 kesintiye gidileceğini açıklarken bu karar kriz yarattı.

ESPN’de yer alan haberde; takım kaptanları ve yönetim arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, bazı futbolcuların maaşlarda indirim yapılmasına anlayış gösterdiği ancak yönetimin açıkladığı karardan çok memnun olmadığı ifade edildi. Futbolcuların kesintiye itiraz ederken, Başkan Baromeu’nun başarısız transferlere harcadığı paraları gerekçe gösterdiği iddia edildi.

Kulüp yönetimi ile ortak noktada buluşmaya sıcak bakan futbolcuların maaşlarında makul bir indirim istedikleri öğrenildi. Öte yandan Barcelona Kulübü, erkek futbol takımı dışında kadın futbol takımı ve basketbol takımları da dahil olmak üzere tüm profesyonel sporcuların maaşında kesinti yapacak.

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Ancak futbol takımının maaşları kulübün yıllık bütçesinin neredeyse yarısını oluşturmasından dolayı yönetim önceliği futbolculara veriyor. Barcelona’daki futbolcuların toplam maaşı yıllık 500 milyon Euro’nun üzerinde.

Corona virüsü salgını nedeniyle maçların ertelenmesi kulüplere büyük darbe vururken, her hafta binlerce ziyaretçi çeken Barcelona’nın müzesi de bu zarardan payını aldı.

Öte yandan Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi, ülkesi Arjantin’deki corona virüs mücadelesi için 1 milyon Euro bağışta bulunurken, Barcelona’nın Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen’in de aralarında olduğu Alman Milli Takımı oyuncuları da 2,5 milyon Euro’luk maddi destek yaptı.