SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Karl-Anthony Towns annesinin corona virüs nedeniyle komada olduğunu açıkladı

NBA’de Minnesota forması giyen Karl-Anthony Towns, annesinin corona virüse yakalandığını ve suni solunum cihazına bağlı şekilde komada olduğunu açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
11:37 -
Haberler Basketbol
Karl-Anthony Towns annesinin corona virüs nedeniyle komada olduğunu açıkladı

Minnesota Timberwolves’in 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns corona virüse yakalanan annesinin komada olduğunu bir video çekerek paylaştı.

Instagram’da duygusal bir video paylaşan Anthony Towns corona testi pozitif çıkan annesinin uyutulduğunu ve solunum cihazIna bağlı olduğunu açıkladı.

Herkesi temkinli olmaya ve virüs için gerekli önlemleri almaya davet eden Towns annesinin de bu zorluğun üstesinden gelebileceğine inandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ‘hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum’ sözleriyle başlayan Towns, ”Daha fazla ekipmana ve tıbbi personele ihtiyacımız var. Onlara yardım etmeliyiz. Anneme yardım eden sağlık personeline teşekkürlerimi iletiyorum. Hepiniz gerçek kahramanlarsınız. Bu zor zamanda hepimiz için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

YILLIK KAZANCI 38 MİLYON DOLAR

Timberwolves ile 5 yıllığına 190 milyon Euro’ya anlaşma sağlayan Towns’ın yıllık ortalama ücreti 38 milyon Dolar.

açıklama annesi Corona Karl-Anthony Towns Koronavirüs NBA
Son güncelleme: 17:30 25.03.2020