Sporumuzu hasta ettiniz! Son darbe corona virüsünden

SÖZCÜ Siyasetin spora müdahalesinin manşetlerden düşmediği dönemde bir darbe de corona virüsünden… Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Cenk Renda virüs kaptı. Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta Covid-19 bulundu. Son maçta Galatasaray'a rakip olup yan yana gelen Beşiktaşlı futbolcular da endişeli saatler geçirdi.

Boks bile korona çılgınlığından payını aldı. Testleri negatif çıkan da tam sevinemiyor çünkü virüsün işleyişi her an değişebiliyor. Ama sporumuz ‘corona'dan daha kötü bir hastalıkla boğuşuyor aslında ve sorumlular da belli.

PRATİKTE ÖZERK FEDERASYONLAR

Spor federasyonları pratikte özerk… Yani kendi kararlarını kendileri verebilecek durumdalar. Ama ya gerçekte? Türkiye'de siyaset o kadar sporun içinde ki en ufak bir karar için icazet bekliyorlar. O yüzden Avrupa'da ligleri durdurulan en son lig tahmin edin nerede?

Maçların seyircisiz oynanmasını isteyen Beştepe, spora dair başka söz etmeyince herkes ortada kaldı. Spor Bakanı Kasapoğlu devreye girip federasyon başkanlarını topladı, ligleri iptal etti. Yani siyaset adımı atmasa belki de maçlar devam edecekti.

Süper Lig'de kulüplerin bir karar mercii var: Kulüpler Birliği Vakfı… Ama onlar da kendi başlarına karar alamıyor. KBV Başkanı Mehmet Sepil'in, “Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bekledik ama bizim için bir şey söylemedi” sözleri kulüplerin durumunu çok iyi gösterdi.