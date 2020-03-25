SON DAKİKA | Fenerbahçe’den şok ‘corona’ açıklaması: Bulgulara rastlandı

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan corona virüsü testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin Erkek Basketbol Takımı Fenerbahçe Beko’da da geçtiğimiz günlerde yapılan tetkiklerde 3 oyuncu ve İdari Menajer Cenk Renda’da da corona virüsü bulgularına rastlanmıştı. Belirtilerin tespit edilmesinin ardından Fenerbahçe Beko takımı hastaneye götürülerek detaylı taramadan geçirilmişti.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımına yapılan ‘corona virüsü’ testi açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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