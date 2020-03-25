Sampdoria Başkanı Ferrero: ‘Bunu söylediğim için dostum Lazio Başkanı Lotito beni öldürecek ama…’

Yapılan testler sonucunda şimdiye kadar altı oyuncusunda corona virüsü tespit edilen Serie A ekipleriden Sampdoria’da Başkan Massimo Ferrero, sezonun mevcut sıralama ile noktalanması gerektiğini ve bundan başka bir çarenin de olmadığını söyledi.

İtalya’da yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelenirken Radio Radio adlı programa katılan Ferrero, “Bence artık gelecek sezon ne yapacağımızı konuşmalıyız. Gidilebilecek tek yön bu. Benim için sezon burada bitti” dedi.

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Serie A’da lider Juventus’un 1 puan gerisinde 62 puanla ikinci sırada yer alan Lazio’nun bu karardan hoşlanmayacağının da altını çizen Ferrero, “Bunu söylediğim için belki dostum Lazio Başkanı Claudio Lotito beni öldürecek ama benim fikrim şu anda bu sıralamayla sezonun tamamlanması yönünde” diye konuştu.

Oynanan 26 hafta sonunda askıya alınan Serie A’da Sampdoria ise küme düşme hattının bir puan üzerinde 26 puanla 16. sırada yer alıyor.