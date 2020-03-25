Maldini son durumu hakkında bilgi verdi!

Corona virüs testi pozitif çıkan Milan’ın efsane ismi Paolo Maldini “Çok iyiyim. En kötü dönem sona erdi. Hala biraz kuru öksürüğüm var. Ağrılar çok şiddetliydi. Tat ve koku alma duyularımı kaybettim ama geri döneceklerini umuyorum. Oğlum tamamen atlattı” açıklamasını yaptı.

Futbolcu oğlu Daniel ile birlikte virüse yakalandıktan sonra karantinaya alınan Paolo Maldini, kişisel Instagram hesabından son durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

‘1 HAFTA İÇİNDE KURTULMAYI PLANLIYORUZ’

Yayınladığı videoda yaşadıklarını anlatan efsane isim açıklamasında, “Biz iyiyiz. Virüsten 1 hafta içinde kurtulmayı planlıyoruz. Sağlığımız gayet iyi” ifadelerini kullandı. Testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine destek mesajları gönderen herkese teşekkür eden Paolo Maldini, “Bu acil durumda üst düzey profesyonellikle ve büyük azimle çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maldini açıklamalarını ise şu sözlerle tamamladı: “Ülkemiz büyük bir ciddiyetle profesyonellikle virüsü defetme mücadelesi veriyor. Bunlar gördükçe İtalyan olmaktan gurur duymamızı sağlıyorsunuz”