Lionel Messi’den corona virüsü savaşında 1 milyon Euro!

Dünya futbolunun yıldızı Lionel Messi, corona virüsle mücadele için Barselona kentindeki bir klinik ile ülkesi Arjantin'e 1 milyon Euro bağışta bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın da 1 milyon Euro bağışladığı salgın için Messi’nin bağış yaptığı klinik, Twitter’dan Messi’ye teşekkür etti.

Klinik yaptığı açıklamada, “Leo Messi, corona virüsüyle savaşmak için bağışta bulundu. Bağlılığınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz Leo” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol medyasına göre; Messi’nin de formasını giydiği Barcelona’da futbolcular maaşlarında yüzde 70’lik kesintiyi kabul etti.

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