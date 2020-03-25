Lionel Messi’den corona virüsü savaşında 1 milyon Euro!

Dünya futbolunun yıldızı Lionel Messi, corona virüsle mücadele için Barselona kentindeki bir klinik ile ülkesi Arjantin'e 1 milyon Euro bağışta bulundu.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın da 1 milyon Euro bağışladığı salgın için Messi’nin bağış yaptığı klinik, Twitter’dan Messi’ye teşekkür etti.
Leo Messi hace una donación para la lucha contra la #Covid19 en el #CLÍNIC. Muchas gracias Leo, por tu compromiso y tu apoyo. @idibaps #Covid19 #YoMeQuedoenCasa https://t.co/crwjKOSBdU pic.twitter.com/P1cqEeNLgD
— Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) March 24, 2020
Klinik yaptığı açıklamada, “Leo Messi, corona virüsüyle savaşmak için bağışta bulundu. Bağlılığınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz Leo” ifadelerini kullandı.
Öte yandan İspanyol medyasına göre; Messi’nin de formasını giydiği Barcelona’da futbolcular maaşlarında yüzde 70’lik kesintiyi kabul etti.