Hasan Ali Kaldırım, Bein Sports’a konuştu: ‘Evde her gün pasta yaptım…’

Fenerbahçe’nin kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, mobil bağlantıyla evinden beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı. Deneyimli futbolcu, gündemi, evde zaman geçirme yöntemlerini, corona virüsü hakkında düşüncelerini ve genel olarak sezonu değerlendirdi.

“Belki de tüm dünya aynı zamanda aynı problemi ilk defa yaşıyor” diyen Hasan Ali, “Hepimiz için zor bir süreç. Merakımdan biraz araştırdım. Yaklaşık 100 yıl önce İspanyol gribi yaşanmış. Dünya genelinde yaklaşık 50 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş. Ümit ediyorum ki bugünlerde böyle bir şey yaşanmaz. 100 yıl önceki tıp ve bilim bu seviyede değildi. En kısa zamanda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum” dedi.

‘VİDEO KAMERALI SİSTEMLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

Çalışmalara video kameralı sistemle devam ettiklerini söyleyen deneyimli sol bek, “En son takımla birlikte perşembe günü idman yaptık. Cuma gününden itibaren evimizdeyiz. Sağ olsunlar hocalarımız en kısa zaman içerisinde bir platform kurdular. Bir uygulama üzerinden video kamera sistemi ile takım halinde çalışmalarımızı birbirimizi görerek sürdürüyoruz” diye konuştu.

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Süreci “Olağanüstü bir durum. Sürecin ne kadar devam edileceği bilinmiyor. Sporcu olarak 3 gün idman yapmadığımızda 4'üncü gün bunu hissedebiliyorsunuz” diyen milli futbolcu, “Kondisyon kaybını en az seviyede tutarak en kısa sürede maçlara başlayacağımızı ümit ediyorum. Önemli olan devletimizin ve bakanlarımızın söyledikleri kurallara uymak. Sporcular olarak, kendi evlerimize kapanarak tüm çalışmalarımızı evden yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN MUTLULUK DUYUYORSANIZ ONU YAPMANIZI TAVSİYE EDİYORUM’

Günlerini evde geçirenlere de tavsiyede bulunan Hasan Ali Kaldırım, “Daha önceden evimin bir bölümünü spor salonuna çevirmiştim. O yüzden biraz şanslıyım. Tabi herkes belki bu kadar şanslı değil ama sadece spor anlamında değil, insanları ne mutlu ediyorsa, neden keyif alıyorlarsa evlerinde onları yapabilmek, herkese yardımcı olacaktır. Neden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

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Geçmiş olsun dileklerini de ileten tecrübeli yıldız “Basketbol takımımıza, İdari Menajerimiz Cenk Renda'ya geçmiş olsun diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi dün akşam Galatasaray Spor Kulübü Yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Değerli eşi ve Fatih hocaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Omuz omuza vererek, inşallah en kısa zamanda bu süreci atlatırız” mesajını verdi.

‘HER GÜN PASTA YAPTIM’

Evde kaldığı sürede pasta yapmaya başladığını söyleyen Hasan Ali “Son günlerde keyif aldığımdan dolayı her gün pasta yaptım. Kendi yemeğimi kendim yaptım. Bundan keyif aldığımı öğrendim. Puzzle yapıyorum, Play Station oynuyorum. Kitap okuyorum. İdman dışında bunlarla uğraşıyorum. İnşallah canımız çok sıkılmaz ve kendimizi yemeğe vermeyiz. Annem ve babamla sürekli görüşüyorum. Almanya'da vaka sayısına göre ölüm oranı az. Haberleri takip ediyorum. Dışarıda en fazla iki kişi gezebiliyor. Herkes aynı sıkıntıları yaşıyor” dedi.

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‘HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI’

Hasan Ali, liglerin durumu hakkında “Bir spor branşının yürüyebilmesi için sporcuların sağlıklı olması. Aynı zamanda teknik heyet ve idari personelin sağlıklı olması. Onun dışında futbolu güzel kılan taraftar. Her şeyden öncelikli insan sağlığı. Ekonomi olarak da tabi ki ayrı parantez açmak lazım ama en önemlisi insan sağlığı. Sürecin ne kadar böyle devam edeceğini bilemiyoruz. Kendimizi en iyi şekilde hazır tutmamız lazım. Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu süreci en iyi şekilde anlatıp en kısa zaman futbola geri dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu salgının takım üzerindeki etkisini ise “Tabii ki herkes etkilendi. Etkilenmemek mümkün değil. Böyle bir şey ilk defa yaşanıyor. Tabi ki (takım arkadaşlarımızla) görüşüyoruz, konuşuyoruz. İdman sırasında da video kamera sistemi ile birbirimizi görebiliyoruz. Herkeste bir soru işareti var ama tabi herkesin isteği en kısa zamanda sahalara dönmek” şeklinde aktardı.