Hapis cezası ile karşı karşıya kalan Jovic kendisini savundu

Real Madrid’in Sırp yıldızı Luka Jovic, corona salgınından sonra hamile kız arkadaşını görmek için İspanya’dan Sırbistan’a gitmişti.

Real Madrid’de forma giyen Sırp golcü Luka Jovic, hamile olan kız arkadaşını görmek için İspanya tarafından uygulanan karantina yasağını deldi ve özel bir uçakla ülkesi Sırbistan’a döndü. Luka Jovic’in Sırbistan’a giderek 2. çocuğuna hamile olan kız arkadaşı Sofija Milosevic’in yanında kalarak destek olduğu belirtildi.

‘KARANTİNA KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEYEN İNSANLAR’

Kişisel Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Jovic, ülkeden çıkış yapmanın yasak olduğunu bilmediğini belirterek, “İspanya’dayken bana yapılan testlerin sonucu negatifti ve Sırbistan’a girerken yapılan testlerde de aynı sonucu aldık. Beni karantina konusunda tam olarak bilgilendiremeyen insanlar yüzünden yargılanmamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İspanya’dan ayrılarak Luka Jovic’in gittiği ülkesi Sırbistan’da da alınan karar gereği en az 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Sırp yıldızın kendini belirtilen sürede karantina altında tutmaması halinde hapis cezasına çarptırılabilir.

TÜM TAKIM KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Real Madrid basketbol takımı oyuncularından Trey Thompkins'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından aynı antrenman tesisini kullanan Real Madrid futbol takımı oyuncuları da karantinaya alınmıştı.

BAŞBAKAN ‘CEZALANDIRILACAK’ DEMİŞTİ

Yıldız oyuncuya Sırbistan'da ve İspanya'da herkesin sağlığını tehlikeye atması nedeniyle büyük tepki gösterildi. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananaları kınayarak ve kendisi gibi yasağı delen Ascoli'nin yıldızı Nikola Ninkovic'nin de cezalandırılacağını açıkladı.