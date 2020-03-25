Fransa’da futbola sus payı! Kulüpleri bekleyen büyük tehlike…

Corona virüsü, yaklaşık 20 bin vaka ve 900'e yakın insanın hayatını kaybettiği Fransa'yı da ablukaya aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 300 milyar Euro'luk yardım paketini devreye sokarak, en az ay sonuna kadar sürecek sokağa çıkma yasağıyla zorda kalan sektörleri kurtarmak için hamle yaptı. Ancak bu yardım paketine futbol kulüpleri net olarak dahil edilmedi. Oyuncuların brüt maaşlarının sadece yüzde 30'unu devlet ödeyecek.

Fransa, yüzde 45 ile Avrupa'da en yüksek vergi alınan futbol ülkelerinden biri. Corona virüsü salgınının ardından kulüplere vergi indirimi yapılmadı. Sadece kira, vergi, kredi, elektrik ve doğalgaz ödemeleri ertelendi. 13 Mart'ta Fransa 1. ve 2. Ligi durdurulurken başlama tarihi netleşmedi.

Saint Etienne ve Ligue 1 Başkanı Bernard Caiazzo, kalan 10 haftanın ancak 15 Haziran'dan itibaren oynanabileceğini açıkladı.

KULÜPLER İFLAS TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Caiazzo, verilen belirsiz aranın ardından 1. Lig'deki 20 takımın aylık toplam 250 milyon Euro zarar ettiğini de belirtti. Başkan, kulüplerin geleceği adına çok endişeli olduğunu belirterek devlet destek vermediği takdirde 6 ay içinde çoğu futbol takımının iflas edip kapısına kilit vuracağı öngörüsünde de bulundu. Lig 15 Haziran'da başlarsa ağustos sonunda bitecek ve bu kez yeni sezon belirsiz hale gelecek.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ise kurtuluş için radikal bir öneri sundu:

“Yaşamamız için ligi 30 Haziran'a kadar tamamlamamız şart. Gerekirse kupaları ve Şampiyonlar Ligi'ni oynamayalım.”

Lyon, Bordeaux ve Amiens gibi kulüpler futbolcu ve çalışan maaşlarında kesinti yaptı. Tüm kulüp yetkilileri, hükümetten acil eylem planı istemeye hazırlanıyor.