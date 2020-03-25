Floyd Mayweather’ın eski kız arkadaşı: Beni çocuklarımızın önünde dövüyordu

Hafif sıkletin şampiyon boksörü Floyd Mayweather’ın 3 çocuğunun annesi ve eski sevgilisi Josie Harris, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Harris’in ünlü boksör Mayweather ile yaşadığı kan dondurucu ilişkinin detayları ortaya çıktı. Eski sevgilisi Harris’in yazdığı kitapla ortaya çıkan detaylara göre, Mayweather’ın kendisini çocuklarının önünde dövdüğü anlaşılıyor. Hatta Harris can güvenliğinden dahi şüphe ettiğini belirtiyor.

Harris’in kitabında “Bir yandan çığlıklar atarken bir yandan da Floyd’u izliyordum. Beni saçımdan yakalamıştı ve yerde sürüklüyordu. Bir yandan da yumruklarına maruz kalıyordum. Beni öldüreceğini söylüyordu” yazdığı görülüyor.

“Acı dayanılmazdı. Beni bırakmasını söylediğimde, bir an için tuttuğu saçımı gevşetiyor ardından tekrar dövüyordu. Güvenliği aramış ve başıma daha ağırı gelmeden önce çocuklarımın buradan götürülmesi istemiştim. Ancak olaylar aniden gelişti ve başaramadım” diyen Harris, çocuklarından Koraun’un bir şekilde oradan kaçıp güvenliğe ulaştığını ve bu şekilde görevlilerin polisi aradığını söylüyor.

Olay sonrasında Harris beyin sarsıntısı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yine kendisinin söylediğine göre ünlü boksör kendisine altı kez şiddet uygulamış, son olarak yaşadığı akıl almaz şiddetin ardından ilişkilerinin bitmesi kaçınılmaz bir hal almıştı. Kendisinin de Floyd’a karşı şiddet gösterdiğini söyleyen Harris, hastanelik edilmesinin ardından bunun bir daha gerçekleşmemesini sağlaması gerektiğine karar verdi.

Floyd Mayweather gösterdiği şiddet sebebiyle aldığı 90 günlük hapis cezasının 2 ayını yattı ancak 30 milyon dolarlık boks maçı sebebiyle cezasının geri kalanı ileri bir tarihe ertelendi.

Mayweather’ın gösterdiği şiddet sonrası ikili 2010 senesinde olaylı bir şekilde ayrıldı ve aralarındaki 20 milyon dolarlık boşanma davası halen devam ediyordu. Floyd, Harris’in kendisini aldattığını ve gösterdiği şiddet sırasında Harris’in uyuşturucu etkisi altında olduğunu savunuyor.

Josie Harris 10 Mart günü evinin önünde bulunan arabasında ölü bulunmuştu. Ölüm sebebine dair soruşturma devam ediyor.