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Sözcü

Fenerbahçe’ye ebedi dostlarından destek mesajları…

Bir oyuncusunda ve bir sağlık personelinde corona virüsü bulguları tespit edilen Fenerbahçe'ye ezeli rakipleri ve ebedi dostları Beşiktaş ve Galatasaray'dan destek mesajı geldi. Galatasaray paylaşımında "BirlikteBaşaracağız" etiketine yer verdi.

17:29 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’ye ebedi dostlarından destek mesajları…

Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan corona virüsü testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıklarken bu gelişme gündeme damgasını vurdu.

Oyuncunun ve sağlık çalışanının ismi açıklanmazken sosyal medyada da büyük yankı uyandıran açıklama sonrası, bu zorlu süreçte birbirine destek mesajları gönderen kulüpler yine ortak paydada buluştu.

Beşiktaş, “Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” mesajını paylaştı.

‘#BirlikteBaşaracağız’ vurgusu

Galatasaray ise “Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz” derken “BirlikteBaşaracağız” etiketine paylaşımında yer verdi.

Medipol Başakşehir de Fenerbahçe’ye bir mesaj gönderdi ve “Geçmiş olsun Fenerbahçe, oyuncunuzun ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi. Başakşehir de “BirlikteBaşaracağız” etiketini kullandı.

Trabzonspor’da geçmiş olsun mesajı yayınladı ve “BirlikteBaşaracağız” etiketini kullandı. Daha sonra da TFF de hem resmi sitesinden hem de sosyal medya kanalları üzerinden sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun mesajı gönderdi.

beşiktaş Corona corona virüsü Fenerbahçe galatasaray süper lig
Son güncelleme: 18:18 25.03.2020