Fenerbahçe’de corona virüs alarmı!

Galatasaray’da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’in corona testlerinin pozitif çıkmasının ardından Süper Lig ekiplerinde de hareketli günler yaşanmaya başladı… Sarı kırmızılı takımın ardından Beşiktaş da önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde takım halinde corona testine girerek olası bir hastalığı tespit etmek için harekete geçmişti.

Corona virüsüne karşı hazır bulunmak ve önlem almak için Fenerbahçe’de tüm oyuncular, teknik ekip ve personel için test yaptırma kararı aldı. Bugün öğleden sonra Can Bartu Tesisleri’ne gelen sarı lacivertli futbolcular corona testinden geçecek.

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse corona testi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.