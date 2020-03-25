Ersun Yanal’dan ‘Evde Kal’ çağrısı!

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçirildiğini söyleyen Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, “Evde Kal” çağrılarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi. Twitter’dan mesaj yayınlayan Yanal, “Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım!” yazdı.

Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım! — Ersun Yanal (@ersunyanal) March 25, 2020