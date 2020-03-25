Corona testi pozitif çıkan Fatih Terim’den duygulandıran paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındığını duyurmuştu. 66 yaşındaki tecrübeli teknik adama Türkiye ve dünya spor dünyasından destek mesajı yağarken Terim hastalık sonrası ilk kez paylaşım yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Terim, “O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum. — Fatih Terim (@fatihterim) March 25, 2020

Fatih Terim’in kızı Buse Terim de babasının son durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum” demişti.

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