Bundesliga ekibi Union Berlin’de futbolcular maaşlarından vazgeçti!

Bundesliga ekiplerinden milli futbolcu Yunus Mallı’nın da formasını giydiği Union Berlin, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve futbolcuların maaşlarını almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi Almanya’da da spor organizasyonları askıya alınırken kulüplerin ve özellikle küçük bütçeli kulüplerin bu duraksama döneminde bir ekonomik krize gireceği tahmin ediliyor.

Bunu yaşaması muhtemel kulüplerden biri olan Union Berlin’den yapılan açıklamada aynı zamanda kulüp yöneticilerinin ve kulüp çalışanlarının kontratlarının yarı zamanlı olarak düzenlenmesini onayladığı ifade edildi. Futbolcuların ve teknik ekibin Bundesliga’dan verilecek karara göre yeniden toplanmaya da hazır bulunacağı ifade edilirken bu düzenlemelerin ve oyuncuların maaşlarından vazgeçme durumunun ne kadar süreceği belirtilmedi.

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Orijinal olarak bir Doğu Almanya takımı olan, birleşmeden sonra üçüncü lige gerileyen ve aslen bir sendika takımı olan Union Berlin, tarihinde ilk kez bu sezon Bundesliga’da mücadele etmeye hak kazanmıştı.

‘VAROLUŞUMUZUN ÖZÜNE DOKUNACAKTIR…’

Başkan Dirk Zingler açıklamasında durumu istisnai olarak belirtti ve “Kulübümüzün amacı futbol. Var olmayacaksa bu varoluşumuzun özüne dokunacaktır” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Yönetim, çalışanlar, kadromuz ve teknik heyet, geçtiğimiz aylarda Bundesliga’da başarı sağlamak için çok çalıştı. Ve şimdi bu krizi birlikte atlatabilmek için yüklü miktar paradan feragat ediyorlar.”

Bundesliga’da ilk sezonunu geçiren Union Berlin, 18 takımlı ligde takdire şayan bir performans göstermeyi başardı. Takım 25 hafta sonunda 30 puanla 11. sırada yer alıyordu.