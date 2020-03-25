Arda Turan geleceği hakkında konuştu: Çok çabuk tüketmeye mahkumuz

Galatasaray alt yapısında yetiştikten sonra Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya devi takımlarda forma giyen Arda Turan, Ocak ayından bu yana kulüpsüz… Medipol Başakşehir’de 1.5 yıl kiralık oynadıktan sonra serbest kalan tecrübeli futbolcu, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, gelecek sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine “Bu ülkenin yetiştirdiği en iyi futbolcularından biri olarak, hatta en iyisi olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Çok çabuk tüketmeye ve unutmaya mahkumuz. Sadece dış etkenlerden uzaklaşıp futbola konsantre olursam yeniden sahalara dönebileceğimi biliyorum. Ayak yine benim ayağım, oyun zekası yine benim oyun zekam…” dedi.

Corona virüsü hakkında da konuşan Arda Turan “Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir. En önemli şey evde kalıp kurallara uymak. Corona virüsü tedbirleri dolayısıyla çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Şimdi de spor salonumdayım. Eşim ikinci çocuğumuza hamile… Yatma saatlerimizi Hamza’ya göre ayarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim ile ilgili ise “Fatih Terim’in yeri her zaman ayrıdır. Çok çabuk toparlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.