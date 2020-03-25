Altay’dan geri adım! Sosyal medyada tepki çekmişti

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay, tesislerinde futbolculara antrenman yaptırma kararından vazgeçti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 3 günlük iznin ardından pazartesi günü Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir araya gelen siyah beyazlılar, ufak gruplar halinde idmanlara devam etme kararı almıştı. Corona virüsü tehlikesinin sürmesi ve liglerin yeniden başlama tarihinin açıklanmaması nedeniyle İzmir ekibinin çalışmalarına erken başlaması sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekti.

Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkması üzerine Altay da tehlikenin farkına varıp, tesiste antrenman yapılmasını yasakladı. Siyah-beyazlı takımda forma giyen futbolcuların çalışmalarını evlerinde özel videolar eşliğinde sürdürecekleri öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin durumu konusunda alınacak karar açıklanmadan, Altay’ın toplu halde antrenman yapmayacağı ifade edildi.

DHA-Spor – Türkiye-İzmir – 2020-03-25 11:36:41