Alanyasporlu futbolculardan ‘Evde kal’ mesajı

Futbolcular, evde çektikleri videolarla, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarında bulundular.
Alanyaspor’un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, “Ülkemiz olarak maalesef zor zamanlar geçiriyoruz. Kötü bir salgın var. Lütfen duyarlı olalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın uyarılarını dikkate alalım ve birbirimize saygı gösterelim. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evimizde kalalım Türkiye” dedi.
Milli futbolcu Salih Uçan ise, “Evimizde kalalım, sağlıklı olalım. Evinde kal, Alanya’da” şeklinde çağrıda bulundu.
Senegalli golcü Papiss Cisse de, “Evinde kal Alanya. Kendin ve bizim için” şeklinde konuştu.
Alanyaspor’un Brezilyalı ismi Junior Fernandes ise, “Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın” diye konuştu.
Angolalı futbolcu Djalma Campos da, çocuklarıyla birlikte çektiği videoda, insanların sağlığı için evde kalmaları çağrısında bulundu.