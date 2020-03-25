Adnan Dalgakıran’dan flaş açıklamalar: ‘Beşiktaş büyük kulüp, gitmek isteyene ‘kal’ demeyiz’

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Tivibu Spor’a açıklamalarda bulundu ve kulüple ilgili son gelişmeleri de aktardı. Fenerbahçe’de bir oyuncu ve bir sağlık çalışanı; Galatasaray’da ise Abdurrahim Albayrak ve eşi ile Fatih Terim’de corona virüsü çıkmasının ardından testlerin yapıladığı Beşiktaş’a gözler çevrilmişti.

Dalgakıran, Süper Lig’de son olarak erteleme öncesi Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş’ta herhangi bir pozitif test sonucuna rastlanmadığını “Kulübümüzde yapılan testler sonrasında corona virüsü tehlikesine rastlanmadığını ve böyle bir tehdit olmadığını söyleyebilirim” sözleriyle açıkladı.

‘Fedakarlıklar yapılacak, futbolcular da yapmak zorunda…’

“Virüs sadece spor camiasını vuran bir virüs değil. Ülkeler çok büyük önlemler alıyor. ABD herkesi destekleyeceğini söyledi, Fransa da, Almanya da büyük paketler hazırlıyor. Her yer çok ciddi şekilde etkilenirken, futbol camiasının etkilenmeyeceği düşünülemez” diyerek bu krizin bir ekonomik etkisi olacağının da altını çizen Dalgakıran, “Herkese düşen ciddi fedakarlıklar olmalı. Böylesine salgın içinde, toplu mücadele içinde olan yerlerin hızla eski haline döneceğini düşünmek saflık olur. Fedakarlıklar birileri tarafından yapılacak, futbolcular tarafından da yapılmak zorunda. Bunlar gerekince konuşulacaktır” dedi.

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‘Eski gelirler mümkün değil, Avrupa’da da olmayacak’

“Kulüplerin eski gelirlerini beklemek mümkün değil. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde de böyle olmayacak. Bunun da etkisini hepimiz göreceğiz. Herkese bir yük düşecek, o yükü kim ne kadar taşıyacak, hepsini göreceğiz” ifadelerini kullanan İkinci Başkan, “Şu anda ligin uzun süre oynanmayacağını görüyoruz. Beşiktaş büyük bir kulüp, gitmek isteyene hiçbir zaman kal demeyiz, her türlü kolaylığı gösteririz, başımızın üstünde yerleri var. Onların da aileleri var. Bunların hepsini masaya koyup, belli şeylerde uzlaşabiliriz. Kulüpler ister istemez daralacak…” diye konuştu.

‘5 yılın ortalamasıyla UEFA’ya gidilebilir ya da play-off yapılabilir’

Dalgakıran Süper Lig’in kalan bölümü ile ilgili tartışmalar hakkında da fikir beyan etti ve “Başkan ile toplanıp bir fikir alışverişinde bulunmadık ama ben düşününce aklımdan şu geçiyor. Son 5 yılın ortalaması alınarak, UEFA’ya gidilecek takımlar belirlenebilir ya da şartlar müsait olunca, 3-4 ay sonra hızlı bir playoff mücadelesi verilebilir. Bunun dışında aklıma başka düşünce gelmiyor açıkçası” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin önde gelen sanayicileri arasında yer alan ve zaman zaman ekonomi programlarında da fikrine başvurulan Adnan Dalgakıran ekonomi hakkında “Ekonomi ile ilgili bir kanalda konuştum. Futbol büyük bir endüstri, dünyadaki ekonomik gelişmelerden ayrı tutulmasını gerektiren bir neden yok. Bundan sonra birçok şey değişecek. Tüketim alışkanlıkları, insanların davranış biçimleri değişecek. Psikolojik olarak etkilenenlerin de bunu nasıl taşıyacaklarını bilemiyoruz. Futbol camiası genelde kötü yönetildiği için, ciddi sıkıntı içine girdi. Her şeyin yeniden değerlendirilmesi ve yeni bir bakış açısı için de bir fırsat bu” dedi.

‘İncitici tartışmalar yaşanıyor…’

Böyle bir süreçte bile hakaretlerin ve çirkin tartışmaların yaşanabildiğine de vurgu yapan ve bunun değişmesi gerektiğini ifade eden Beşiktaşlı yönetici, “Kulüpler birbirleriyle çok fazla didişiyor, bu normal sporun üzerine çıktı. Birbirine karşı incitici tartışmalar yaşanıyor. Dünyanın içinde bulunduğu durumda bu tarzda mücadele edersek, bu ne spor camiasına yakışır, ne de doğru sonucu alırız. Hep beraber oturup, en doğru sonucu alacağız” şeklinde konuştu.