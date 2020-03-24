Zlatan Ibrahimovic corona’dan nasıl uzak kaldığını açıkladı

İtalya’da etkisini arttıran corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi İsveç’e dönen Serie A ekiplerinden Milan’ın 38 yaşındaki futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, başkent Stockholm’de aracına benzin alırken hamburger büfesi çalıştıran gurbetçi Faruk Yıldız tarafından görüntülendi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Ibrahimovic ile kısa bir konuşma yaptığını ve başarılı oyuncunun kendisine Stockholm futbol takımlarından AIK Solna’nın eski Sırp futbolcusu Danial Majstorovic ile sahip olduğu adada kaldığını söylediğini ifade etti. (İHA)

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