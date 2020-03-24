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Yusuf Günay corona virüsü testi sonuçları çıkana kadar hastanede kalacak

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sonuçları çıkana kadar hastanede kalacak.

18:59 -
Haberler Futbol
Yusuf Günay corona virüsü testi sonuçları çıkana kadar hastanede kalacak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim’in corona virüsüne yakalanmasının ardından teknik ekip ve yönetim kurulu da tedbir amaçlı test yaptırmaya devam ediyor.

Bu bağlamda sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Günay, “Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

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