Toby Alderweireld’den corona virüs hastalarına tablet yardımı

Tottenham’ın Belçikalı savunmacısı Toby Alderweireld, corona virüs nedeniyle aileleriyle görüntülü konuşmaya ihtiyacı olan hastalara onlarca tablet alacağını açıkladı.

İngiltere’de hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek adına evlerden çıkmama tavsiyesi sonrası sokağa çıkma yasağı geldi ve birçok insan sevdikleriyle de zaman geçiremez oldu. Bunun sonucunda Alderweireld, Twitter hesabından yayınladığı video ile insanların tavsiyelere uymasını ve mümkün olduğunca izole kalmalarını önerdi.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone pic.twitter.com/MOCNNVLMWR — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 22, 2020

Belçikalı yıldız, “Umarım herkes, corona virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak adına hükümetin önlemlerini uygular” dedi.

Virüsün yarattığı ihtiyaçlara dikkat çeken Alderwireld, “Virüs özellikle kişisel iletişim gibi birçok ihtiyaç yaratıyor. İnsanlar hastalandığında, arkadaşlarını ve ailelerini göremiyorlar. Bu yüzden planım hastane ve bakım evlerinde kullanılmak üzere düzinelerce tablet satın almak. Böylece insanlar, bu zor dönemden geçerken sevdikleriyle ve arkadaşlarıyla görüntülü sohbet edebilirler” ifadelerini kullandı.