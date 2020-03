SON DAKİKA Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi

Tüm dünyada hızla yayılan ve spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiği duyuruldu. Olimpiyat Oyunları’nın 2021’de yapılmasının planlandığı belirtildi. Birçok takım ve sporcu, yeterince hazırlanamadıkları için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmek istemediklerini belirtmişti.

Daha önce iki dünya savaşı dışında erteleme kararı alınmayan Olimpiyat Oyunları, modern oyunların başladığı 1896 yılından bu yana ilk kez savaş dışında bir nedenle ertelenmiş oldu. Daha önce Rio 2016’da Zika virüsü, Moskova 1980 ve Los Angeles 1984’te boykot tartışmaları, Münih 1972’de terör saldırısı, Montreal 1976’da Afrika boykotu olduğu dönemlerde Olimpiyat Oyunları’nın gerçekleştirilmesine devam edilmişti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach arasında video sistemi ile yapılan toplantı sonrası taraflar, Olimpiyat Oyunları’nın bir yıl süreyle ertelenmesinde karar kıldı. Shinzo Abe, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Oyunların bir yıl ertelenmesi talebinde bulundum ve Başkan Bach da bunu itirazsız kabul etti” dedi.

IOC ise yaptığı açıklamada IOC’nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Paralimpik Oyunları’nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği bildirildi. Kararın, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiyesi üzerine alındığı öğrenildi.

Japonya Başbakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiğini duyurdu:

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) March 24, 2020