SON DAKİKA | Fatih Terim’in sağlık durumu ile ilgili hastaneden ilk açıklama geldi

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim’in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, “Covid – 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir” denildi.

Fatih Terim, Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’tan sonra corona virüsü testi pozitif çıkan ikinci isim olmuştu.

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