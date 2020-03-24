Rıza Çalımbay’dan tavsiye: ‘Ligi şimdi bitirelim, ‘lig oynanmıyor bu sene’ diyelim!’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bein Sports’a açıklamalarda bulundu ve hem takımın hem de gözlemlediği kadarıyla şehrin son hali hakkında bilgi paylaştı.

Çalımbay, “Oyuncu arkadaşlarımızın kafaları futbolda değil. Tedirginler. Şu an en önemli sorun bu. Ama arkadaşlarımıza program verdik, çok iyi çalışıyorlar. İnanılmaz uyum sağladılar. Sivas; doktorlar, bakanlar ne söylüyorsa harfi harfine yapan bir yer” ifadelerini kullandı.

‘Ligi şimdi bitirelim…’

Ligin şimdi sona erdirilmesi gerektiğini de söyleyen Çalımbay, “Ligi şimdi bitirelim, ‘Oynanmıyor bu sene’ diyelim. Yabancı arkadaşlarımız ülkelerine gidemiyor, böyle bir şey de var. Gitmek istiyor, gidemiyor. Taraftarsız maç oynanması kadar kötü bir şey yok. Hazırlık maçı gibi. Konsantre olman zor, oyuncuyu konsantre etmen zor.”