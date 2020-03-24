Pepe Reina: ’70 metrekarede evde iki çocukla yaşayanlar için endişeliyim’

Premier League ekiplerinden Aston Villa’nın deneyimli İspanyol kaleci Pepe Reina, corona virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Reina semptomları hafif bir şekilde hissettiğini belirtti ancak test yaptıramadığını söyledi.

Reina test yaptıramaması hakkında, “Burada gerçekten çok kötü hissetmiyorsanız test yapmıyorlar. Ben hastalığın semptomlarını taşıdığımı düşünüyorum ve benimle yaşayanlardan bu sebeple kaçtım” dedi.

‘Asıl 70 metrekarede iki çocukla yaşayan insanlar için endişeliyim’

Kendisini şanslı gördüğünü ve uygun şartlara sahip olmayan insanlar için endişelendiğini de dile getiren Pepe Reina, “Biz büyük evlerde yaşayan ve büyük bahçelere sahip insanlarız. Asıl 70 metrekarede evde iki çocukla yaşayan insanlar için endişeliyim” ifadelerini kullandı.

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37 yaşındaki kaleci ayrıca futbolun içinde bulunduğu durum için, “Futbol önceliğini kaybetti. Bu sezon bir daha sahaya çıkar mıyız emin değilim. Kapalı kapılar ardında oynamak bana hiç mantıklı gelmiyor. Tabii ki ekonomik kaygılar olduğunun farkındayım ancak bu her sektör için geçerli” diye konuştu.