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Sözcü

Kevin-Prince Boateng’in mangal hasreti sosyal medyayı salladı!

Corona virüsü salgını nedeniyle sporcular da günlerini evinde geçirirken Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kevin-Prince Boateng de ailesiyle komik ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştiren isimler arasında. Yıldız futbolcu son olarak duyduğu mangal hasretini oğlu ile çektiği bir video ile takipçileriyle paylaştı.

SKOR
22:19 -
Haberler Beşiktaş

Corona virüsü ile mücadele kapsamında #evdekal veya dünya çapında #stayhome etiketiyle sosyal medyada eğlenceli videolar ve meydan okumalar da paylaşılıyor.

Vaktini evde eğlenceli aktiviteler bularak geçiren isimlerden biri de Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kevin-Prince Boateng. Sosyal medyayı aktif kullanan futbolculardan olan Boateng bu kez ‘mangal özlemini’ sosyal medyada paylaştı.

Televizyondaki bir mangal videosunun karşısına oğlu ile geçen 33 yaşındaki futbolcu, televizyonu ‘yelledi’ ve o anları takipçileriyle paylaştı. Boateng’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı videosu takipçilerine bu sıkıntılı günlerde biraz da olsa neşe kattı.

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Son güncelleme: 22:20 24.03.2020