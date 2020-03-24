Karim Benzema’dan eski Fenerbahçeli Valbuena için şok sözler!

İspanya La Liga devi Real Madrid’in dünya yıldızı futbolcusu Karim Benzema, Instagram’da yaptığı canlı yayında futbolseverlerin sorularını yanıtladı.

Uzun süredir kavgalı olduğu eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena hakkında sorulan bir soruya sinirlenen tecrübeli golcünün yanıtı herkesi şaşkına çevirdi.

Bir takipçinin Valbuena’yı sorup birlikte yayına davet etmesini istemesi üzerine konuşan Benzema, “Mathieu’nun nerede olduğunu bilmiyorum. Herhalde denizin dibinde bir yerlerdedir. Nerdedir bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 yıl önce Fransız futbolcu Valbuena’nın seks kaseti olduğu gündeme gelmişti ve tecrübeli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Benzema’nın kendisine şantaj yaptığını iddia etmişti.

Daha önce konu hakkında açıklama yapan Benzema, “Bu hikayede, gerçekten neler olduğunu bilen tek kişi Valbuena idi. Gerçekleri söylemedi ve iş buralara kadar geldi, ben sadece ona yardım etmek istedim fazlası yok, ama hikaye benim başıma kaldı” şeklinde konuşmuştu.